چهارمین جشنواره سراسری «رشد» با ثبت بیش از ۱۲ هزار اثر دانشجویی و نهادی، در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: این رویداد بزرگ فرهنگی، صحنه رقابت و خلاقیت کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور بود.

پیام نجفی افزود:این جشنواره با استقبال بی‌نظیر دانشجویان، استادان و فعالان فرهنگی، جایگاه خود را به‌عنوان جریان ملی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهی تثبیت کرد.

وی با بیان اینکه این جشنواره با هدف تقویت هویت فرهنگی، ارتقای سبک زندگی دانشجویی و حمایت از ظرفیت‌های مردمی برگزار شد گفت:جشنواره رشد بستری برای بروز خلاقیت و رقابت سالم میان کانون‌های دانشجویی و فرهنگی فراهم آورد.

به گفته محسن شریعتی، دبیر دبیرخانه مرکزی و معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد اصفهان، افزایش دو برابری آثار نسبت به دوره‌های گذشته، نشان‌دهنده پویایی و اثرگذاری جریان فرهنگی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی است.

مجتبی صفابخش، سرپرست کمیته اجرایی دانشجویی، هم با اشاره به تلاش بی‌وقفه دانشجویان و کانون‌ها، حمایت گسترده دبیرخانه و تیم‌های اجرایی را عامل موفقیت این رویداد دانست و افزود: «همت دانشجویان، پشتوانه‌ای قوی برای تحقق اهداف فرهنگی دانشگاه‌ها بود.»

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هم در آیین پایانی چهارمین جشنواره رشد دانشجویان سراسر کشور گفت: جشنواره رشد دانشگاه آزاد اسلامی جلوه‌گاه خلاقیت و تلاش دانشجویان و نمادی از تعلیم و تربیت اجتماعی است.

فرزاد جهان بین با بیان اینکه باید علایق و سلایق هزار و ۴۶۰‪ دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی را در قانون پیشخوان و کانون قرار دهیم گفت: ارسال ۱۲ هزار اثر به جشنواره رشد نشان دهنده ارزش دادن به سلیقه‌های دانشجویان است.

وی آثار خلق‌شده توسط دانشجویان در حوزه‌های مختلف هنری و ادبی را سندی زنده از امید، پویایی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و جشنواره رشد را نه‌تنها یک رقابت، بلکه نمایشگاهی از زایش فکر، فرهنگ متعالی اسلامی-ایرانی و تلاش‌های یک‌ساله بیش از دو هزار کانون فرهنگی دانشجویی توصیف کرد.

جهان بین با گرامیداشت یاد و خاطره شیهد دکتر طهرانچی گفت:این شهید والا مقام همیشه در اختتامیه جشنواره رشد حضور داشت و با نگاه به آینده مشوق فعالیت دانشجویان بود و عشق به ایران و اسلام از ویژگی برجسته او بود.

در این دوره، بیش از ۱۲ هزار اثر در قالب‌های دانشجویی و نهادی به دبیرخانه مرکزی جشنواره در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ارسال شد که ۱۰۸‪ اثر برگزیده شد.

در این آیین، علاوه بر معرفی برترین‌ها و اهدای لوح، تندیس و جوایز، برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز اجرا شد.