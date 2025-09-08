آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در پیامی تصویری به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه مازندران، با تأکید بر نقش محوری قرآن در نظام تعلیم و تربیت، هشدار داد: جامعه‌ای که از فرهنگ الهی فاصله بگیرد، حیات حقیقی خود را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، مفسر برجسته قرآن کریم، در پیامی تصویری به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه مازندران در حوزه علمیه در حال ساخت حجتیه آمل، با تأکید بر نقش محوری قرآن در نظام تعلیم و تربیت، هشدار داد: جامعه‌ای که از فرهنگ الهی فاصله بگیرد، حیات حقیقی خود را از دست خواهد داد و در سطح زندگی نباتی و حیوانی باقی خواهد ماند.

وی در این پیام، با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، این هم‌زمانی را مبارک دانست و تأکید کرد: جریان تعلیم و تربیت در اسلام باید از منظر وجود مبارک پیامبر اسلام بازخوانی شود، چرا که مهم‌ترین معجزه ایشان، قرآن کریم است؛ کتابی که محور تعلیم و تعلّم و مایه حیات انسان است.

آیت‌الله جوادی آملی با تبیین حقیقت علم، آن را حقیقتی ملکوتی دانست که قلب و جان انسان را وسعت می‌بخشد و او را به مراتب بالاتری از معرفت و کمال می‌رساند. ایشان افزود: علمی که انسان را به خدا نزدیک نکند، حقیقت علم نیست، بلکه حجاب و مانع است.

وی با تأکید بر اینکه علم تنها در سایه آمادگی روحی انسان به ثمر می‌نشیند، تصریح کرد: اگر دل انسان گنجایش نداشته باشد، علم به جای آنکه او را بالا ببرد، موجب سقوط او خواهد شد. اما اگر دل آماده باشد، علم چراغ راه او می‌شود و حقیقت انسان را به سوی تعالی هدایت می‌کند.

مفسر بزرگ قرآن کریم همچنین اظهار داشت: علم تنها مجموعه‌ای از اصطلاحات نیست، بلکه حقیقتی است که با جان انسان گره می‌خورد و اگر به مرحله شهود برسد، به حقیقتی زنده در جان آدمی تبدیل می‌شود.

آیت‌الله جوادی آملی در بخش پایانی پیام خود، رسالت انبیاء الهی را در پیوند با حقیقت علم معنا کرد و گفت: انبیا آمدند تا نشان دهند علم وسیله‌ای برای سلطه نیست، بلکه پلی برای رسیدن به معرفت نفس و معرفت رب است. علم در نگاه توحیدی، سرمایه‌ای برای ساختن انسان و جامعه است.

ایشان هشدار داد: جامعه‌ای که علم در آن به حقیقت خود شناخته نشود، گرفتار ظواهر و ابزارها خواهد شد و به جای آنکه علم چراغ هدایت باشد، به ابزاری برای ظلم و انحراف تبدیل می‌شود. باید بکوشیم علم را در پرتو نور وحی و در مسیر تقرب الهی به کار بگیریم تا هم انسان به سعادت برسد و هم جامعه در مسیر عدالت و حقیقت حرکت کند.