معدن سنگ اهن راین حدود شش ماه تعطیل و بیش از پنجاه کارگر نیز بیکار شدند،در جلسه سرمایه گذار جدیدچینی با فرماندار کرمان خیلی از مشکلات قرار شد مرتفع شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،بر اساس توافق صورتگرفته سرمایه گذار چینی با فرماندار کرمان،مقرر شد سرمایهگذار خارجی ظرف یک ماه و نیم آینده با مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت استان، موضوع پرداخت حقوق دولتی معدن را پیگیری و تعیین تکلیف نماید. همچنین قرار شد این اقدام با هماهنگی فرمانداری انجام گیرد تا روند فعالیت معدن در چارچوب قانونی تسهیل شود.
فرماندار کرمان در این دیدار ضمن تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری سالم و قانونمند در شهرستان، اظهار داشت: «رفع موانع موجود و همکاری سرمایهگذاران با دستگاههای اجرایی، زمینه توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در منطقه را فراهم خواهد کرد.
معدن سنگ اهن نصرت راین در کنار کارخانه کنسانتره قرار بود، تا میزان یک میلیون تن ظرفیت طی مدت یک سال ایجاد و نسبت به افزایش تولید تا میزان مجوز جدید و توسعه اکتشاف اقدام کنند اما این روند تا امروز روی زمین باقی ماند.