قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ نقطه‌ی عطف تظاهرات سراسری مردم ایران و یکی از وقایع مهم و تأثیرگذار انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ملت ایران با تقارن ۱۳ شهریور ۵۷ با عید سعید فطر، تظاهرات گسترده‌ای علیه رژیم پهلوی برپا کردند.

در پی این اعتراضات گسترده، شانزدهم شهریور محمدرضا شاه در تهران و ۱۱ شهر دیگر کشور حکومت نظامی اعلام کرد. روز بعد در ۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۷ جمعه خونینی رقم خورد. به مناسبت بزرگداشت شهدای این روز از شهیدان اصفهانی این قیام یاد می‌کنیم:

شهید محمدرضا پور اشراقی

دهم اردیبهشت ۱۳۳۷، در شهرستان گلپایگان چشم به جهان گشود. دانشجو کاردانی در رشته تجربی بود و هفدهم شهریور ۱۳۵۷، هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی براثر اصابت گلوله شهید شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.





شهید «محمدرضا عبدالهی آران»

بیستم شهریور ۱۳۴۲، در شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته اقتصاد بود. هفدهم شهریور ۱۳۵۷، در آران و بیدگل بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژیم شاهنشاهی شهید شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده محمد هلال بن علی (ع) زادگاهش واقع است.

شهید «علی خدمتی»

یکم شهریور ۱۳۳۲، در شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. تا دوم راهنمایی درس خواند. خدمتگزار آموزش و پرورش بود. هشتم شهریور ۱۳۵۷، در آران و بیدگل هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثراصابت گلوله شهید شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده هادی (ع) زادگاهش واقع است.

شهید «قنبر جعفری میرآبادی»

چهارم آذر ۱۳۱۶، در شهر کرون از توابع شهرستان تیران و کرون چشم به جهان گشود. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. در هتل کار می‌کرد. سال ۱۳۴۱ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. هفدهم شهریور ۱۳۵۷، در تهران بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژیم شاهنشاهی شهید شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید «محمداسماعیل غزنوی»

دوم دی ۱۳۲۶، در روستای درب امام زاده از توابع شهرستان گلپایگان چشم به جهان گشود. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. ارتشی بود. سال ۴۹ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. هفدهم شهریور ۱۳۵۷، در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی شهید شد. مزار او در امامزاده ابراهیم گلپایگان واقع است.

شهید «غلامحسین شنبه»

یکم دی ۱۳۳۶، در شهرستان گلپایگان چشم به جهان گشود. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار موتور بود. سال ۵۶ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. هفدهم شهریور ۱۳۵۷، در تهران هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شکم و پا شهید شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید «اکبر عظیمی»

بیستم دی ۱۳۳۹، در شهرستان نطنز چشم به جهان گشود. تا دوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. هفدهم شهریور ۱۳۵۷، در تهران بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژیم شاهنشاهی شهید شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهیده «کبری صفا»

دوازدهم مرداد ۱۳۲۶، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. تا اول راهنمایی درس خواند. خانه دار بود. پس از ازدواج صاحب دو دختر شد. هفدهم شهریور ۱۳۵۷، در تهران بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژیم شاهنشاهی شهید شد. مزار او در گلزار شهدای دشت افروز واقع است.