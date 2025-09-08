مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: در مرداد و شهریور سال جاری، شاهد کاهش ۳۵۰ هزار مترمکعب مصرف آب در استان بودیم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان،نورالدین نوریزدان با اشاره به کاهش مصرف آب مرداد و شهریور سال جاری اظهار کرد: مرداد و شهریور سال جاری، شاهد کاهشی بالغ بر ۳۵۰ هزار مترمکعب در مصرف آب استان بودیم که این امر بیانگر کاهش ۰.۶ درصدی (شش دهم درصد) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

وی با جمع‌بندی آمار نیمه اول سال افزود: در شش‌ماهه نخست سال هم حجم صرفه‌جویی به ۷۴۰ هزار مترمکعب رسیده و نرخ کاهش مصرف در کل نیمه اول، ۰.۷ درصد (هفت دهم درصد) محاسبه شده است.

نوریزدان گفت: در حالی مرداد و شهریور با کاهش مصرف آب در استان مواجه بودیم که تیرماه افزایش ۱۱ درصدی را شاهد بودیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان کل حجم آب مصرفی استان در مرداد و شهریور را ۵۴ میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب اعلام کرد و گفت: این آمار مثبت حاصل مشارکت و همکاری بی‌دریغ مردم فهیم لرستان و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی این شرکت است.

نوریزدان تأکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم با تداوم این رویه، ما را در عبور از فصل گرم سال و مدیریت پایدار منابع آبی یاری کنند.