به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در بخش‌های انفرادی این مسابقات به میزبانی گرمسار، برنا نقیه ملی پوش اصفهانی در رده سنی جوانان بر جایگاه سوم کشور ایستاد و عباس کیانی ملی پوش پرافتخار اصفهانی نیز که به تازگی از بازی‌های جهانی چنگدو برگشته موفق به کسب جایگاه سوم رده سنی بزرگسالان شد.

در بخش تیمی استان اصفهان به مربیگری فرزاد دادفر و فرشاد دادفر و سرپرستی علیرضا تیغ ساز در رده سنی جوانان و بزرگسالان موفق به کسب دو کاپ نائب قهرمانی کشور شدند و بار دیگر نام اصفهان را بالا بردند.

امیرمهدی تیغ ساز، امیرمهدی سهرابی، آرمین عابدی، برنا نقیه، علی عابدینی پور، امیرعلی رستگاری، وحید آقا محمدی، محمدجواد جعفری، عباس کیانی، سهراب شبانیان، پارسا صیامپور، سهیل احمدی، رفیع حبیب زاده، پارسا عبدالهی، سام قهرمانی، آبتین غلامی، امید آقاخانی، ورزشکاران تیم استان اصفهان در این دوره از مسابقات بودند.

مسابقات قهرمانی کشور دواتلون (دو_دوچرخه_دو) انتخابی تیم ملی برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا (تبریز ۲۰۲۵)، با شرکت بیش از ۲۰۰ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی استان سمنان شهرستان گرمسار برگزار شد.