همه زمین‌های کشاورزی شهرستان تایباد، حدنگاری و پلاک‌های اصلی و فرعی آن مشخص شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تایباد گفت: این میزان کشتزار ثبت شده در قالب ۸۳ هزار هکتار و در مجموع برای ۳۸۵ قطعه در تایباد انجام شده است.

رسول طاهری زاده افزود: در همین ارتباط برای همه زمین‌های کشاورزی تایباد با هر مساحتی که دارای بهره بردار در این بخش باشند، سند مالکیت برای متقاضی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت امسال و اجرای طرح تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک برگ، تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ فقره سند مالکیت برای متقاضیان در این شهرستان صادر شده است.

رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک تایباد گفت: بر اساس رصد و پایش‌های انجام شده هم اینک حدود هفت هزار و ۷۰۰ فقره سند دفترچه‌ای در اختیار مالکان واحد‌های مسکونی و تجاری تایباد قرار دارد.

وی افزود: اداره ثبت و اسناد و املاک تایباد در بخش صدور سند تک برگی برای مالکان شهری و روستایی رتبه نخست استان خراسان رضوی را دارد.

وی با اشاره به اینکه اسناد دفترچه‌ای بدون اعتبارند، ادامه داد: برابر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، ارایه هرگونه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و مراجع قضایی به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است.

رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک تایباد با اشاره به اینکه ۲۷ روستای این شهرستان مشمول طرح سندار کردن واحد‌های مسکونی شده‌اند، گفت: هم اکنون در ۲۳ روستای تایباد طرح سنددار شدن واحد‌های مسکونی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهمترین برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک است، افزود: از سوم تیر سال گذشته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم الاجرا شده است و در این ارتباط ۱۰۰ درصد بنگاه‌های مشاوران املاک این شهرستان به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجهز شده‌اند.

طاهری گفت: با همکاری شورا‌های اسلامی و دهیاری روستای محسن آباد، اداره اوقاف اسلامی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای نخستین‌بار صدور اسناد مالکیت برای ساکنان این روستا از توابع بخش مرکزی تایباد در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

محدوده‌بندی، حدنگاری یا کاداستر (Cadastre) نوعی نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و می‌توان بر اساس مرز‌های آن سند مالکیت صادر کرد.