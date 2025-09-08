همزمان با فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس، طرح نظارتی با همکاری اتاق اصناف، اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت شروع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات با انتشار اطلاعیه ای از کسبه و واحد‌های صنفی خواست نسبت به درج صحیح قیمت کالا‌ها و رعایت درصد سود قانونی و مجاز اقدام کنند.

این اداره همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هر نوع تخلف صنفی، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صمت، ۱۳۵ اداره تعزیرات حکومتی و ۴۳۲۴۱۲۹۰ واحد بازرسی اتاق اصناف اعلام دارند.