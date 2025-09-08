به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این نمایشگاه آثار نقاشی با موضوع فرهنگ عامه و مشاغل کهن در عصار خانه شاهی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نمایشگاه «چرخ عصاری» در اصفهان تا فردا از ساعت ۹ تا ۱۶ دایر است.

"عصارخانه شاهی" یک کارخانه روغن‌گیری سنتی یادگار دوران صفوی است که اکنون موزه شده و می‌توان در آن تاریخ شفاهی این کسب و کار را از نزدیک دید.

این عصارخانه در دوره صفویه به دستور شاه عباس اول، در بازار مخلص میدان امام (ره) با مساحت هزار و ۸۰۰ مترمربع ساخته شد، اما اکنون ۳۸۰ مترمربع از آن باقی مانده است.