نمایشگاه «چرخ عصاری» با هدف معرفی فرهنگ عامه و مشاغل کهن در اصفهان برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این نمایشگاه آثار نقاشی با موضوع فرهنگ عامه و مشاغل کهن در عصار خانه شاهی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
نمایشگاه «چرخ عصاری» در اصفهان تا فردا از ساعت ۹ تا ۱۶ دایر است.
"عصارخانه شاهی" یک کارخانه روغنگیری سنتی یادگار دوران صفوی است که اکنون موزه شده و میتوان در آن تاریخ شفاهی این کسب و کار را از نزدیک دید.
این عصارخانه در دوره صفویه به دستور شاه عباس اول، در بازار مخلص میدان امام (ره) با مساحت هزار و ۸۰۰ مترمربع ساخته شد، اما اکنون ۳۸۰ مترمربع از آن باقی مانده است.