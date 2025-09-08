پخش زنده
بنیاد «ایران پیشرفته» رویداد تخصصی خود را با تمرکز بر احیای شرکتهای مسئلهمحور در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، فردا سه شنبه ۱۸ شهریور در سالن بینالمللی سلام، مجموعه لارک تهران برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رویداد با هدف ایجاد همافزایی میان شرکتهای فناور، گروههای علمی، فعالان صنعت و سیاستگذاران طراحی شده و تلاش دارد با رویکردی مسئلهمحور، مسیر تحول در بخش کشاورزی کشور را هموار سازد. در این همایش، مجموعهای از محورهای راهبردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از جمله آنها میتوان به توسعه کشاورزی دقیق، ساخت و تولید تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی، تولید غذا بر پایه زیستفناوری و زیستپالایش، مدیریت و توسعه زنجیره تأمین و تولید گوشت قرمز، ارتقای کیفیت تولید بذر، سموم و کود، و همچنین تولید مکملهای پایه دام، طیور و آبزیان اشاره کرد.
حضور شرکتهای دانشبنیان، گروههای فناور، نخبگان علمی و صنعتی در این رویداد، بستری برای تبادل تجربه، ارائه راهکارهای نوآورانه و طراحی مدلهای همکاری میان بخشهای مختلف کشور فراهم خواهد کرد که در این رویداد از شرکتها و گروههای فناور فعال در این حوزه نیز تجلیل خواهد شد.
بنیاد ایران پیشرفته در صدد است با برگزاری این رویداد، گامی مؤثر در جهت پیوند میان دانش، فناوری و سیاستگذاری برداشته و با تمرکز بر حل مسائل واقعی، زمینهساز تحول بنیادین در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور باشد.