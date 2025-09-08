سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان از آغاز پذیرش دانشجو در دورههای کاردانی فنی و حرفهای، کارشناسی حرفهای و مهندسی فناوری نظام آموزش مهارتی برای ورودی مهرماه جاری این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالله یونسی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان امروز در جلسه با رؤسای دانشگاه علمی کاربردی استان در سالن جلسات دانشگاه اظهار کرد: پذیرش دانشجو در دورههای کاردانی این دانشگاه برای پذیرش مهرماه سال ۱۴۰۴ از هفدهم شهریور آغاز و تا بیست و سوم شهریورماه جاری ادامه دارد.
وی افزود: ثبتنام دورههای کارشناسی حرفهای و مهندسی فناوری نیز از روز سهشنبه، هجدهم شهریور آغاز خواهد شد.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان تصریح کرد: علاقهمندان برای آشنایی بیشتر و مطالعه دفترچه راهنما و اطلاع از رشتههای تحصیلی دورههای مذکور و ثبتنام میتوانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس uast.ac.ir مراجعه کنند.
یونسی افزود: ۱۷ مرکز آموزش علمی کاربردی در ۹ شهرستان استان در ۲۱۳ کد رشته محل در مقاطع کاردانی و کارشناسی، بدون آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در سه گروهگروه آموزشی صنعت، فرهنگ وهنر و خدمات اجتماعی، پذیرش دانشجو خواهند داشت.