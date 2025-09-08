به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الله یونسی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان امروز در جلسه با رؤسای دانشگاه علمی کاربردی استان در سالن جلسات دانشگاه اظهار کرد: پذیرش دانشجو در دوره‌های کاردانی این دانشگاه برای پذیرش مهرماه سال ۱۴۰۴ از هفدهم شهریور آغاز و تا بیست و سوم شهریورماه جاری ادامه دارد.

وی افزود: ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای و مهندسی فناوری نیز از روز سه‌شنبه، هجدهم شهریور آغاز خواهد شد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان تصریح کرد: علاقه‌مندان برای آشنایی بیشتر و مطالعه دفترچه راهنما و اطلاع از رشته‌های تحصیلی دوره‌های مذکور و ثبت‌نام می‌توانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس uast.ac.ir مراجعه کنند.