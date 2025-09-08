تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در جهت تقویت زیست‌بوم فناوری و پیوند صنعت با دانش روز، به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر روح‌اله رضوی‌نژاد در نشستی که به منظور انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری و بسیج مهندسین صنعت و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد، ضمن تبریک پیشاپیش میلاد پیامبر اکرم (ص) و میلاد امام جعفر صادق علیه‌السلام، عنوان کرد: این اقدام در حقیقت اقدامی در راستای بسیج‌کنندگی و هم‌رسانی و هم‌افزایی است و ان‌شاءالله این تفاهمنامه تأثیرگذاری خوبی به خصوص در حوزه علوم و فناوری‌های نوین داشت.

وی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری و نقشی که مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه داشتند اشاره کرد.

دکتر رضوی‌نژاد همچنین از تلاش‌های دغدغه‌مندانه دکتر اصغری به عنوان محور شکل‌گیری این تفاهم‌نامه و فردی آشنا با ظرفیت‌های عظیم بسیج که همواره در تعاملات و همکاری‌ها با شبکه پیشرو بوده‌اند و مسایل را دغدغه‌مندانه دنبال کردند تشکر کرد.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در ادامه سخنان خود به نقش انقلاب اسلامی در این مدت زمان کوتاه کمتر از نیم قرن و تحولات عظیمی که رقم زده است اشاره کرده و افزود: یکی از نقاط درخشان این تحولات همین دفاع مقدس ۱۲ روزه هست که شاهد بودیم. هر آنچه جبهه کفر با همه علم و فناوری با همه امکاناتش دارد به میدان می‌آورد و انقلاب اسلامی با پیوند بین امام و امت مقابل همه آن جهان کفر می‌ایستد. حتی در این جبهه علم و فناوری انقلاب اسلامی کار را به جایی می‌رساند که آنها پا پس می‌کشند و کنار می‌کشند و انقلاب اسلامی با ایستادگی خودش کار را انجام می‌دهد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند اگر نقش مردم نبود سرنوشت دفاع مقدس هم چیز دیگری می‌شد، ما در پیشرفت‌های علم و فناوری‌مان چه در بخش‌های ملی و دولتی و حکمرانی هر آن جا که نقش بیشتری به مردم داده‌ایم و بیشتر به مردم اعتماد کردیم پیشرفت‌های چشمگیری را شاهد بوده‌ایم. همانطور که پیشرفت‌های نیرو‌های مسلح نیز نتیجه اعتماد به نخبگان و محققان بوده و تنها محدود به نیرو‌های مسلح نبوده است.

وی افزود: این کلام مقام معظم رهبری را تکرار می‌کنم چرا که خیلی جمله مهمی است که می‌فرمایند «ما هم از اول انقلاب هر وقتی هر کاری را به مردم محول کردیم آن کار پیش رفته است هر جا انحصارا در اختیار روسا و مسئولین بوده کار متوقف مانده است». نقش مردم از نگاه رهبر انقلاب اینجا تبیین شده است. نگاه ایشان و تعریفی که از بسیج دارند این هست که هر کسی نسبت به ایران و ملت و اعتلای آن احساس مسئولیت می‌کند بسیجی هست، ایشان می‌فرمایند حتی آنها که برای این احساس مسئولیت احترام قائل هستند هم بسیجی هستند.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گفت: از نگاه ایشان آحاد ملت ایران بسیجی هستند پس در نگاه رهبری بسیج یعنی همه مردم نه فقط آنها که کارت بسیجی دارند.

رضوی‌نژاد گفت: بسیج یعنی شهریاری‌ها و چمران‌ها که نماد حد اعلای اخلاق و علم و تواضع بودند و نیز نسل خوبان در دفاع مقدس که در این جلسه هم مطرح شد. در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری نیز نگاه همان تعریف مقام معظم رهبری است و همه مردم را مخاطب قرار می‌دهد. ظرفیت اقشاری از اقشار بیست گانه بسیج ظرفیت ویژه‌ای است. کاری که باید انجام دهیم ذیل ماموریت‌های بسیج که جذب و سازماندهی و کمک رسانی و هم افزایی و کمک به متولیان در خیلی از این حوزه‌ها است، سه ماموریت ویژه را در برمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه «شبکه‌سازی، جریان‌سازی و امیدآفرینی» را از جمله اهداف مهم بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، معرفی کرد.

تقویت بنیه و تربیت کادر تراز انقلاب اسلامی از جمله دیگر ماموریت‌ها و اقدامات این سازمان بود که در سخنان رضوی‌نژاد مطرح شد، وی تاکید کرد: این کار از جنس نخبه پروری است و یکی از کار‌های درخشان در این حوزه ایجاد ۲۰۱ مجموعه نخبه پرور مردمی است که اداره و سازمان نیستند بلکه خود مردم دارند نخبع‌پروری را انجام می‌دهند و مهم‌تر آن که با محوریت مساجد است. این اتفاق مبارک از کار‌های بسیار درخشان است.

تولید دانش و فناوری‌های نوین، تمدن‌ساز و اقتدار آفرین از دیگر ماموریت‌های سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری بود که رضوی‌نژاد مطرح کرد.

وی افزود: امروز در این تفاهم‌نامه به حوزه‌های ماموریتی مشترک پرداخته شده و ان‌شاءالله در حوزه علم و فناوری تاثیرگذار خواهد بود. در حوزه‌های اجتماعی و خدماتی و دفاع مقدس و. نیز تاثیر گذاری ویژه‌ای دارد.

رضوی نژاد تاکید کرد: باید زمینه و عرصه برای نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم فراهم گردد. در حوزه‌های فنی حدودا ۱۸۰۰ هسته فناور ایجاد شده که خدمت رسانی، استقرار و اتصال با کارفرما را سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری پشتیبانی کرده و از راهبری و آموزش کسب و کار و سایر نیاز‌ها این سازمان همراهی نموده است که ۶۰ هسته به هوش مصنوعی تعلق دارد.

وی گفت: این تفاهم‌نامه و طرح نهضت و خیزش جدید علمی می‌تواند ظرفیت خوبی برای انجام کار‌های عملیاتی فراهم کند.

رضوی‌نژاد گفت: در تولید علم و فناوری ظرفیت‌های قشری قابل ملاحظه‌ای وجود دارد از جمله در صنایع خلاق که تا کنون بیش از ۸۰ هسته در طرح امام صادق علیه‌السلام مورد حمایت قرار گرفته‌اند که از جمله هسته‌های رشدی هستند که تبدیل به شرکت‌های خلاق می‌شوند. این تفاهمنامه در حوزه دانش و فناوری‌های نوین می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.