ارزش معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران در شانزدهمین روز شهریور به ۲.۷ هزار میلیارد ریال رسید که از این رقم ۳۹ درصد مربوط به فروش برق بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: بازار فیزیکی بورس میزبان چندین عرضه برای روز هفدهم شهریور ماه خواهد بود؛ از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل به لحاظ حجمی میتوان به عرضه ۲۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی سبلان، ۸ هزار تن گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۳ هزار تن تهمانده برج تقطیر شرکت نفت ستاره اشاره کرد.
همچنین در این روز رینگ داخلی بورس انرژی نیز میزبان عرضههای متعددی خواهد بود؛ از مهمترین این عرضهها به لحاظ حجمی میتوان به عرضه ۶ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان و ۳ هزار تن سیاو شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.
مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۲ هزار و ۷۴۱ میلیارد ریال در روز یکشنبه شانزدهم شهریور رسید؛ این رقم حاصل فروش حاملهای انرژی در رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. ۳۹ درصد ارزش کل بازار در این روز در بازار برق، ۲۹ درصد آن در رینگ داخلی بازار فیزیکی و مابقی مربوط به ابزارهای مالی بود.
مجموع ارزش ریالی حاصل از معاملات ثبت شده در ابزارهای مالی در شانزدهمین روز از شهریور ماه به ۸۷۶ میلیارد ریال رسید.
در این روز ۸۵۴ هزار واحد صندوق سینرژی در تابلو صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد و این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۸ میلیارد ریال در بازار اوراق بهادار انجامید.
تابلو گواهی صرفهجویی انرژی در بازار اوراق بهادار نیز در این روز میزبان دادوستد ۱۰ میلیون ورقه گواهي صرفه جويي گازغيراوج۰۴۰۴ بود که این معاملات مجموع ارزشی برابر ۸۰۰ میلیارد ریال را رقم زد.
همچنین در این روز ۱۹۱ هزار ورقه گواهي سپرده برش سبك LHC و گواهی سپرده نفتا در تابلو گواهی سپرده حاملهای انرژی دادوستد شد؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۵۷.۶ میلیارد ریال را به همراه داشت.
پتروشیمی بندر امام فروشنده برتر رینگ داخلی
بررسی دادههای معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش هزار و ۵۱۲ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۷۹۳میلیارد ریال طی روز شانزدهم شهریور ماه حکایت دارد.
شرکت پتروشیمی بندر امام در این روز هزار و ۱۲ تن MTBE را در قیمت پایهای برابر ۶۵۶ هزار و ۶۷۶ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی طی ۲ عرضه مجزا به فروش رساند؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۶۶۴ میلیارد ریال را در این رینگ رقم زد و به این ترتیب این معامله در صدر پرفروشهای رینگ داخلی قرار گرفت.