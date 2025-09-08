به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان، با اشاره به دستاورد‌های هفته دولت، بر ضرورت پیگیری مصوبات سفر‌های مسئولان عالی‌رتبه کشور و تبدیل آنها به برنامه‌های اجرایی تأکید کرد.

جعفر مردانی بر نگاه جهادی، مسئولانه و پاسخگو از سوی مدیران اجرایی اشاره و تصریح کرد: دولت چهاردهم، محور فعالیت خود را سرمایه‌گذاری برای تولید قرار داده است و همه مدیران موظف‌اند در حوزه‌های مربوطه، شرایط را برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات نوین فراهم کنند.

وی انسجام در ساختار اجرایی را مهم‌ترین عامل موفقیت دانست و افزود: اگر بین ارکان اجرایی و مدیریتی استان وفاق و همدلی برقرار باشد، رشد، توسعه و تعالی استان تضمین خواهد شد.