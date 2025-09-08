پخش زنده
به مناسبت هفته وحدت و به همت گروههای جهادی هزار غذای گرم در بین نیازمندان شهرستان سلماس توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته وحدت، هزار غذای گرم به همت گروههای جهادی در بین مردم نیازمند این شهرستان توزیع شد.
این اقدام نیکوکارانه به همت و تلاش اعضای گروه جهادی پایگاه امام علی (ع) تهیه و در قالب یک برنامه مردمی توزیع گردید.
برگزاری چنین آیینهایی که با هدف خدمترسانی به اقشار مختلف جامعه و به ویژه نیازمندان ترتیب مییابد، گامی مؤثر در تحقق مفاهیم والای انسانی و اسلامی و نمادی از همبستگی و اتحاد است.