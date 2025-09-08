شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سهامداران عدالت هشدار داد: فریب کلاهبرداران مجازی و سایبری درباره واریز سود سهام عدالت را نخورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: این شرکت درباره شایعاتی همانند افزایش مبلغ و زمان توزیع آن پس از واریز مبالغ از سوی شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت و محاسبه آن مشخص خواهد شد و مشمولان تحت تاثیر فضا سازی کلاهبرداران مجازی و سایبری قرار نگیرند.

فریب شگرد‌های کلاهبرداران را نخورید

در ادامه اطلاعیه آمده است: مشمولان سهام عدالت باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند و نه فقط در مورد سود سهام عدالت، بلکه برای هیچ یک از خدمات سهام عدالت هیچ پیامک، لینک و پیوندی برای افراد ارسال نخواهد شد و تماسی با سهامداران عدالت هم گرفته نمی‌شود و سهامداران باید هوشیار باشند و از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات شخصی به افراد مشکوک خودداری کنند و مبنا را بر این بگذارند که هر لینک، پیامک، تماس و … در خصوص سهام عدالت دریافت می‌شود، جعلی و آلوده است.

اطلاع رسانی از منابع رسمی خبری

بر این اساس مشمولان سهام عدالت هر گونه خبر در خصوص زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت را می‌بایست تنها از طریق سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.csdiran.ir، صدا و سیما و منابع خبری رسمی پیگیری کنند.