به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در چند روز گذشته 12 مورد از دستگاههای شهربازی سیرجان در مجموعه های تفریحی این شهرستان به علت رعایت نکردن استانداردهای لازم تعطیل شدند.

رییس اداره استاندارد سیرجان گفت : با توجه به حساسیت تجهیزات شهربازی مستقر درمجموعه‌های تفریحی سیرجان ، بازدیدهای مکرری صورت گرفته که از 45 مورد دستگاههای شهربازی 33 مورد رعایت قوانین استاندارد را داشتند و 12 مورد پلمپ شدند

خانم مینا سیرمهنی رییس اداره استاندارد سیرجان افزود : افرادی هم که اقدام به فک غیر قانونی پلمپ استاندارد کنند به مراجع قضایی معرفی خواهد شد و همشهریان به هنگام استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات مستقر در شهر بازی از داشتن مجوز بهره‌برداری معتبر و نصب آن در کنار تجهیزات استاندارد اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده تخلف آن را از طریق سامانه مردم دار به شماره 1517 اطلاع دهند تا به شکایات شان رسیدگی شود.

رییس اداره استاندارد سیرجان افزود : از 45 مورد تجهیزات بازی پارک ها و بوستانها 33 مورد استانداردشده و مابقی پلمب شدند و اگر فک غیر قانونی پلمپ مشاهده شود به مراجع قضایی معرفی و بر اساس قانون مجازات خواهند شد .

رییس اداره استاندارد سیرجان گفت : متاسفانه شهرستان سیرجان با توجه به موقعیت جغرافیایی و مسیرتردد استانهای فارس و هرمزگان کرمان و یزد بازار هدف فروش کالاهای غیر استاندارد شده است و این نکته خیلی مهم هست که مردم باید مطالبه گر باشند و به حقوق خودشان اطلاعات لازم وآگاهی کامل داشته باشند تا کالاهی غیر استاندارد خریداری نشود و زمانی این کالاها خریداری نمی شود قطعا بازار هدف شان دراین شهرستان نخواهد بود.

وی افزود : راه استعلام کالا هم ارسال کد ده رقمی که زیرعلامت استاندارد حک شده است به سامانه 10001517 که جواب را دریافت می کنند و یا می توانند با اداره استاندارد تماس و از کالای مورد خرید خود اطمینان حاصل کنند .





