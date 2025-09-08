محفل انس با قرآن کریم با حضور کاروان قرآنی، همراه با قاریان ملی و شهرستانی درنقده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محفل انس با قرآن کریم با حضور کاروان قرآنی، همراه با قاریان ملی و شهرستانی همراه با اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی در محل مسجد امام جعفر صادق شهرستان نقده برگزار شد.

بمناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص)، امام صادق (ع) و هفته وحدت در شهرستان نقده محفل انس با قرآن کریم به همراه کاروان قرآنی برگزار شد.

این محفل با نام کاروان قرآنی با حضور قاریان برتر کشوری و استانی و شهرستانی و بخصوص قاریان ادارات با هدف اشاعه فرهنگ قرآنی و ایجاد انسجام و اتحاد ملی برگزار شد.