به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سرایداران و خدمتگزاران مدارس، به عنوان ستون‌های مؤثر آموزش و پرورش، نقش بسیار مهمی در فراهم کردن محیطی امن و سالم برای دانش‌آموزان ایفا می‌کنند.

حال بر بهبود شرایط معیشتی و شغلی خود تأکید دارند و خواستار رسیدگی هستند .

متن شهروند خبرنگار ما:

به نام خدا

سلام و احترام

سرایداران و خدمتگزاران مدارس، با تلاش‌های بی‌وقفه خود، نقش کلیدی در ایجاد محیطی امن و سالم برای دانش‌آموزان ایفا می‌کنند. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و افزایش نرخ تورم، این عزیزان شایسته حقوق مناسب‌تر و شرایط بهتری برای زندگی و کار هستند.



مشکلات معیشتی و شغلی این قشر شامل موارد زیر است:



۱) واریز حداقلی بیمه تأمین اجتماعی که منجر به کاهش مزایای بازنشستگی می‌شود.

۲) عدم پرداخت اضافه‌کاری باوجود ساعات کار زیاد.

۳) حق لباس ناچیز و پرداخت نامنظم آن.

۴) کمبود نیروی انسانی که فشار مضاعفی به نیروهای موجود وارد می‌آورد.

۵) عدم اجرای فوق‌العاده ویژه و خاص برای این نیروها.

۶) نیاز به بازنگری در فوق‌العاده سختی کار به دلیل مشکلات بهداشتی ناشی از کار.

۷) درخواست افزایش مبلغ رفاهیات برای همخوانی با شرایط معیشتی.



از وزارت آموزش‌وپرورش و کمیسیون آموزش مجلس خواهشمندیم با توجه به این مشکلات، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت این قشر پرتلاش انجام دهند. همچنین از خبرنگاران محترم تقاضا داریم که این موضوع را پیگیری کرده و صدای این عزیزان را به گوش مسئولان برسانند.