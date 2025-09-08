تیم سن ایچ در ساوه میزبان عرشیای شهر قدس است و تیم‌های پالایش نفت امام خمینی شازند و شهرداری ساوه در تبریز و بندرعباس به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته هشتم این رقابت‌ها پالایش نفت امام خمینی شازند میهمان مس سونگون است، شهرداری ساوه با پالایش نفت بندرعباس مسابقه می‌دهد و سن ایچ میزبان عرشیای شهر قدس خواهد بود.

نمایندگان فوتسال استان که در دو هفته گذشته طعم پیروزی را نچشیده‌اند جایگاه خود را متزلزل‌تر از هفته‌های ابتدایی لیگ می‌بینند و برای احیا خود در اندیشه پیروزی در گام هشتم هستند.

بر این اساس تا پایان هفته هفتم، سن ایچ با ۱۱ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارد و شهرداری ساوه با ۶ امتیاز دهم و پالایش نفت امام خمینی شازند هم با یک امتیاز کمتر از شهرداری یک رده پایین‌تر از ساوجی‌ها در رده یازدهم جدول قرار دارد.

تمامی دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتسال در شهر‌های مختلف کشور از ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه هجدهم شهریور برگزار می‌شود.