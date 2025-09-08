پخش زنده
جلسه شورای سیاستگذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان به منظور ساخت و توسعه زائرسراها و برپایی موکبهای اربعین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی یکی از اقدامات فرهنگی ارشمندی است که همواره مورد توجه است و امسال ۸۰ موکب البرزی در پیاده روی اربعین حسینی در مرزهای مهران و خسروی، نجف تا کربلا به خدمت رسانی می پردازند.
رئیس ستاد عتبات عالیات استان البرز گفت: ساخت زائرسرا در نجف اشرف و کربلای معلی در دستور کار داریم به طوریکه می توان از زائرسرا در طول سال استفاده کرد.