به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی یکی از اقدامات فرهنگی‌ ارشمندی است که همواره مورد توجه است و امسال ۸۰‌ موکب البرزی در پیاده روی اربعین حسینی در مرزهای مهران و خسروی، نجف تا کربلا به خدمت رسانی می پردازند.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان البرز گفت: ساخت زائرسرا در نجف اشرف و کربلای معلی در دستور کار داریم به طوریکه می توان از زائرسرا در طول سال استفاده کرد.