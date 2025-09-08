مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند اعلام کرد: میزان گاز طبیعی فرآورش‌شده در این پالایشگاه به رکورد بی‌سابقه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۲۴ درصدی، معادل ۳۵۰ میلیون مترمکعب داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی‌محمد پوررضا مهم‌ترین عوامل تحقق این دستاورد را اجرای به‌موقع و دقیق برنامه‌های تعمیرات اساسی، نوسازی و تعویض بهینه قطعات حیاتی و ارتقای کیفیت تعمیر تجهیزات پیچیده واحد‌های پالایشی عنوان کرد و افزود: تلاش شبانه‌روزی و روحیه بالای کارکنان نقش محوری در موفقیت این طرح داشته است.

وی تأکید کرد: این افزایش تولید حاصل برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در نگهداری پیشگیرانه کارکنان و گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به‌ویژه تأمین پایدار سوخت کشور در فصل زمستان است.