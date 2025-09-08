به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر این اساس «رضا مردانی» مدیرکل هنر‌های نمایشی و رییس جشنواره، «آزاده انصاری» دبیر جشنواره، «محمدرضا جوادی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، «سیدمسعود حسینی» شهردار همدان، «فائزه فیض شیخ‌الاسلام» کارگردان و پژوهشگر تئاتر کودک و نوجوان، «آناهیتا غنی‌زاده» نویسنده، کارگردان، «منوچهر اکبرلو» نویسنده، پژوهشگر و منتقد، «زهره بهروزی‌نیا» کارگردان و مدرس تئاتر، «علی فروتن» کارگردان و بازیگر، «محمد جهانپا» کارگردان و مدرس و «حسین قاسمی‌هنر» کارگردان و بازیگر به عنوان شورای سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی و منصوب شدند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری «آزاده انصاری» از ۱۴ تا ۲۰ آذر در همدان برگزار خواهد شد.