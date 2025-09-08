اولین جلسه از سلسله نشست‌های مشترک اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با هیئت مدیره ۳۰ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس و فرابورس، با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان روز یک‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در محل سازمان بورس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجرای برنامه ابلاغی حجت اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برای برگزاری نشست‌های مشترک بین اعضای هیئت مدیره سازمان و هیئت مدیره ۳۰ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس و فرابورس و با هدف بررسی آخرین وضعیت شرکت‌ها در بازار سرمایه، نخستین جلسه از این سلسله نشست‌ها، روز یک‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

در این جلسه، جعفر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران صنعتی و معدنی، گزارش جامعی از آخرین وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ذوب آهن اصفهان ارائه کرد.

سلطانی در ادامه هم‌چنین به روند معاملات سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی یک سال گذشته اشاره کرد.

پس از ارائه گزارش، برنامه‌های شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

۱. نحوه دستیابی به اهداف عملیاتی و تحقق بودجه تولید و فروش اعلام شده برای سال ۱۴۰۴؛

۲. راهکار‌های خروج از زیان‌دهی و بهبود روند حاشیه سودآوری؛

۳. رفع مغایرت‌ها و اصلاح حساب‌های شرکت به منظور کاهش بند‌های گزارش حسابرسی و اخذ گزارش مقبول؛

۴. رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت؛

۵. تسریع در حل و فصل پرونده‌های متعدد حقوقی شرکت.

در پایان نشست مزبور، مقرر شد هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان ضمن اهتمام بیش‌تر در بهبود وضعیت عملیاتی و مالی، برنامه‌ای مدون در خصوص الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح موارد مذکور تهیه و از طریق سامانه کدال به سهام‌داران و سایر فعالان بازار سرمایه اطلاع‌رسانی کند.