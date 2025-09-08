به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای راهبری قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول"با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های کانون کارشناسان رسمی، سازمان نظام مهندسی و مرکز کارشناسان رسمی برای انجام اقدامات کارشناسی مربوط به اسناد مربوط در راستای اجرای این قانون افزود: مشاوران املاک از خاکریز‌های اول اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و تشکیل کانون اتحادیه مشاوران املاک باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان تسریع شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر اجرای بازرسی‌های تخصصی از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی تاکید کرد و گفت: تعزیرات حکومتی باید با تخلفات احتمالی مشاوران املاک برخورد کند و نتیجه این برخورد‌ها نیز اطلاع رسانی تا بازدارندگی لازم انجام شود.

حمیدی تصریح کرد: سنددار کردن املاک موقوفه نیز باید تا پایان امسال پیگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: ۹۷ درصد از مشاوران املاک استان کرمان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و نظارت‌های لازم بر این حوزه به صورت مستمر در دست انجام است.

سید مهدی قویدل افزود: هفته اخیر در بازدید از۱۸ مشاور املاک کرمان،سه واحد متخلف مهر وموم شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان هم شمار اسناد مالکیت دفترچه‌ای دستگاه‌های اجرایی در استان را هفت هزار و ۴۴۵ مورد اعلام کرد و گفت: تمامی این اسناد به اسناد تک برگ تبدیل شده است.

سید مهدی هاشمی افزود: تاکنون ۱۳۰ هزار سند مالکیت روستایی در استان کرمان صادر شده که حدود یک سوم روستا‌های استان را شامل و بر اساس پیش بینی‌های انجام شده، تا پنج سال آینده باید ۲۰۰ هزار سند در این حوزه صادر شود.

بگفته وی: سنددار کردن تمامی اراضی ملی در شمال استان کرمان پایان رسیده و در جنوب استان نیز ۵۸ هزار سند باقی مانده است که باید به سرعت پیگیری و صادر شوند.