معاون مالی و اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، بهینه سازی ظرفیت تولید در زنجیره ارزشِ صنایع معدنی را از اولویت‌های این سازمان بیان کرد.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس قنبری در مجمع عمومی شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) بر رویکرد‌های آتی این گروه و شرکت‌های تابعه در پیشبرد برنامه‌های توسعه بازار در صنایع معدنی و فولاد به عنوان هسته اصلی کسب و کار تاکید کرد.

گروه مهندسی فن آور معادن و فلزات هم در گزارش خود به مجمع اعلام کرد: علاوه بر طی مسیر تکاملی کنونی، چارچوب مشارکت در طرح‌های توافق شده با کارفرمایان حوزه فولاد به ویژه در بخش‌های بهینه سازی ظرفیت تولید کارخانه ها، اجرای اهداف سرمایه گذاری و عرضه توان فنی حضور در صنایع نیروگاهی، مس و آلومینیوم، بازرگانی کالای تخصصی صنعت و طرح‌های برون مرزی فلزات آهنی و غیرآهنی نیز متمرکز خواهد بود.