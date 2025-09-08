پخش زنده
از امروز (۱۷ شهریور) مقررات تازه بانک مرکزی برای صدور دستهچکهای کاغذی و الکترونیکی اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، از بامداد امروز (یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴) شرایط صدور دستهچکهای کاغذی و الکترونیکی برای مشتریان حقیقی و حقوقی شبکه بانکی کشور، بر اساس مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی، تغییر کرد.
بر پایه بخشنامه شماره ۰۴.۱۳۵۱۴۰ بانک مرکزی، که ۹ شهریور به شبکه بانکی ابلاغ شده، برای متقاضیان بهویژه افرادی که برای نخستینبار تقاضای دستهچک دارند، محدودیتهای جدیدی اعمال خواهد شد.
براساس دستورالعمل جدید:
مشتریان حقیقی: در سال اول دریافت دستهچک، حداکثر مجاز به دریافت یک دستهچک کاغذی ۱۰ برگی هستند و بهطور همزمان (بدون لحاظ قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگهها) مجاز به دریافت ۱۰ برگ دستهچک الکترونیکی نیز خواهند بود.
مشتریان حقوقی: در سال اول، حداکثر مجاز به دریافت یک دستهچک کاغذی ۲۵ برگی بوده و بهطور همزمان (بدون لحاظ شرط بازگشت ۸۰ درصد) میتوانند ۲۵ برگ دستهچک الکترونیکی نیز دریافت کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که «سال» در این دستورالعمل از تاریخ اولین اعطای دستهچک به مشتری در مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و همچنان ارزیابی ریسک اعتباری و اهلیتسنجی مشتریان بر عهده بانک صادرکننده خواهد بود.
همچنین قاعده «کنترل ۸۰ درصد مصرف برگههای چک» پیش از صدور دستهچک جدید، همچنان طبق نامه شماره ۱۴۷۷۷۵/۰۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۰ و ضوابط سامانه صیاد (پیچک) برقرار است.