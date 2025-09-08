به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، میرهاشم موسوی گفت: این واحد آموزشی به همّت خیران مدرسه ساز حاج کرامت اسدی و حاج شیر محمد عسگری در روستای دور افتاده دمیرچی در زمینی به مساحت ۴۵۰ مترمربع با اعتبار سه میلیارد و ۵۰ میلیون تومان احداث شده است.

وی افزود: این مدرسه ۴۰ دانش آموز و چهار نفر نیروی آموزشی دارد و در یکی از روستا‌های محروم منطقه مهربان ساخته شده است.

بخشدار بخش مهربان شهرستان سراب هم گفت: مشارکت خیران در طرحهای عمرانی این بخش از جمله مدرسه سازی، عمران روستایی، بهداشتی و درمانی و راه‌های روستایی بالا است و در این زمینه جذب اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان از خیران بی نظیر است.

ابراهیمی افزود: به همت خیران ۴۰ کلاس درس در قالب یک باب ۱۲ کلاسه و چهار باب ۶ کلاسه و یک باب چهار کلاسه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال جذب شده است و در مهر امسال شاهد افتتاح مدارس آزادی و عفّت شهر مهربان خواهیم بود.