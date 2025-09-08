به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اقبال چودری، دبیرکل کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) در ادامه برنامه‌های هفته جایزه مصطفی (ص) از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران بازدید کرد. هدف از افتتاح این دفتر انتقال تجربه‌های موفق ایران در حوزه نوآوری و کارآفرینی به دیگر کشور‌های اسلامی است.

محمد اقبال چودری، در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ایران در توسعه نوآوری و فناوری، گفت: منطقه بین‌المللی نوآوری ایران و پارک فناوری پردیس بهترین مدل از یک زیست‌بوم نوآوری در غرب آسیا است که توانسته طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری را تجربه کند. موفقیت این پارک در حمایت از کارآفرینان و تجاری‌سازی فناوری‌ها، آن را به یکی از نمونه‌های برجسته جهانی تبدیل کرده است.

دبیرکل کامستک با تأکید بر اینکه این آکادمی مشترک در راستای توافقنامه همکاری میان دو مجموعه در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برای آموزش کشور‌های اسلامی و بهره‌مندی از تجربیات تأسیس شده است، افزود: این آکادمی مأموریت دارد با مشارکت پارک فناوری پردیس، دوره‌های آموزشی منظم و تخصصی برای کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار کند. نخستین دوره آموزشی نیز با تمرکز بر هوش مصنوعی برگزار خواهد شد و در ادامه، دوره‌های متنوع دیگری در حوزه‌های نوآوری و فناوری برگزار می‌شود.

چودری همچنین به تجربه خود به‌عنوان یکی از برگزیدگان پیشین جایزه مصطفی (ص) اشاره کرد و گفت: حضور در پارک فناوری پردیس و مشاهده ظرفیت‌های آن نشان می‌دهد که ایران توانسته الگویی موفق از توسعه علمی و فناورانه ارائه دهد و امید است این تجربه ارزشمند از طریق آکادمی فناوری مشترک به دیگر کشور‌های اسلامی نیز منتقل شود.

دبیرکل کامستک خاطرنشان کرد: پارک فناوری پردیس با زیرساخت‌ها و شبکه گسترده‌ای که ایجاد کرده، نقش‌محوری در ارتقای همکاری‌های علمی جهان اسلام دارد و افتتاح آکادمی فناوری مشترک در این منطقه، نقطه عطفی در مسیر توسعه مشترک علمی و فناورانه خواهد بود.

علاوه بر آن سه دانشمند برگزیده ششمین دوره این رویداد وهاب میررکنی از ایران، محمد خواجه نذیرالدین از هندوستان و مهمت تونر از ترکیه از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران بازدید کردند و در جریان پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان این منطقه قرار گرفتند.