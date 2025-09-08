پخش زنده
سامانههای پرتعداد پدافندی رژیم صهیونیستی در برابر پهپاد یمنی ناکام ماندند و فرودگاه رامون در جنوب فلسطین اشغالی برای دومین بار هدف قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سامانههای پرتعداد پدافندی رژیم صهیونیستی در برابر پهپاد یمنی ناکام ماندند و تصاویر منتشر شده از اصابت پهپاد به اطراف فرودگاه رامون در جنوب فلسطین اشغالی حکایت میکند.
این دومین بار است که نیروهای مسلح یمن در یک عملیات موفق، فرودگاه رامون رژیم اشغالگر را با پهپاد هدف قرار میدهند.
تصاویر منتشر شده نشان دهنده بالا رفتن ستونی از دود در پی اصابت و انفجار پهپاد یمنی در فرودگاه رامون است.
رسانههای رژیم صهیونیستی هم از عملیات پهپادی مجدد نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه رامون در فلسطین اشغالی و اصابت پهپاد به این مکان برای دومین بار خبر دادند.
احتمال حمله پهپادی یمن به منطقه بئراورا در جنوب فلسطین اشغالی
ارتش رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در منطقه «بئراورا» در جنوب فلسطین اشغالی در پی نفوذ پهپاد (یمنی) خبر داد.
به صدا درآمدن آژیر هشدار در دیمونا
رسانههای رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر هشدار در دیمونا-جایی که تاسیسات هستهای اشغالگران قرار دارد- در پی نفوذ پهپاد (یمنی) خبر دادند.
منابع عبری: ۳ پهپاد یمنی به فلسطین اشغالی پرتاب شد
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند: تنها در چند ساعت گذشته، سه پهپاد یمنی پرتاب شد و از مناطق و محورهای مختلف وارد حریم هوایی اراضی اشغالی فلسطین شدهاند.