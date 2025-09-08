بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محور بوشهر به شیراز و بالعکس از پرترددترین محورهای جنوب کشور به ویژه حدفاصل دالکی تا کنار تخته است.
از چند سال پیش توسعه زیرساخت در بزرگراه دالکی- کنارتخته به عنوان یکی از مبادی ورودی استان مورد توجه قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای بزرگراه دالکی- کنارتخته پیشبینی شده است و امیدواریم تا شهریور سال آینده بخش قابل توجهی از این مسیر به بهرهبرداری برسد.
شاهپور رجایی افزود: این مسیر دارای ۳ تونل و پل بزرگ و ۱۴ کیلومتر جاده کوهستانی سخت گذر است.
وی اظهار کرد: با تکمیل این طرح، طول مسیر کنارتخته به دالکی از ۲۹ کیلومتر فعلی به ۱۸ کیلومتر کاهش خواهد یافت که علاوه بر کاهش زمان سفر، امنیت و ایمنی تردد افزایش میدهد و به رونق اقتصادی و گردشگری استان کمک شایانی خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: تکمیل این نقش مهمی در کاهش تصادفات و ایمنی رفت و آمدها دارد و تلاش میشود در موعد مقرر تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی اضافه کرد: جاده جم به فیروزآباد نیز یکی از راههای مواصلاتی پر ترافیک میان دو استان بوشهر و فارس است که ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر دارد.
رجایی بیان کرد: تا ۲.۵ ماه دیگر با فراخوان انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر ۱۵ درصد از راههای اصلی استان بزرگراه هستند، گفت: راههای گوره به گچساران و بوشکان به سمت اهرم نیز به عنوان مبادی ورودی استان هدفگذاری شدهاند.
رجایی در ادامه به جادههای درون استانی هم اشاره کرد و افزود: محور بوشهر-شیف- بندر ریگ به طول ۱۵ کیلومتر و جاده بوشهر-اهرم به طول ۲۰ کیلومتر در حال انجام است.