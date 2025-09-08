عزم جدی دولت برای اتمام بزرگراه دالکی- کنارتخته

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح بزرگراه دالکی- کنارتخته و نقش آن در کاهش حوادث رانندگی، گفت: عزم جدی دولت بر اتمام هرچه سریع‌تر این بزرگراه است.