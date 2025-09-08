استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، مرزی، گردشگری، کشاورزی استان برلزوم راه اندازی بانک پروژه (طرح) و اتاق داده معدنی در کشور و استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، مرز، گردشگری، کشاورزی و ... در استان، گفت: چشم‌انداز ما در استان این است که آذربایجان‌غربی باید به جایگاه واقعی خود برسد و جزو استان‌های برتر در بخش‌های مختلف قرار گیرد.

رضا رحمانی امروز در بیست‌وسومین اجلاس سالانه هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با بیان اینکه با وجود ذخایر معدنی و ظرفیتهای دیگر در آذربایجان‌غربی هنوز جزو استان‌های پیشروی صنعتی و معدنی نیستیم، افزود: با وجود منابع بسیار در آذربایجان‌غربی، در مقوله ارزش افزوده و صنایع تبدیلی جایگاه خوبی نداریم که برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه استان در این حوزه‌ها آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان "اینوا" در خردادماه امسال، خاطرنشان کرد: بیش از هزار نفر مهمان در این مراسم شرکت کرده و سرمایه‌گذارانی از کشور‌های عراق، ترکیه، نخجوان، آسیای میانه و ... در این همایش حضور داشتند.

استاندار آذربایجان‌غربی به استقبال سرمایه‌گذاران برای حضور در استان نیز اشاره کرده و افزود: اینوا به یک فرهنگ در ادبیات آذربایجان‌غربی تبدیل شده و در عمل به شعار سال، نهضت سرمایه‌گذاری و توسعه استان آغاز شده و به صورت جدی پیگیری می‌شود.

رحمانی همچنین با اشاره به فعالیت حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی معدن، اضافه کرد: به صورت جدی خواستار همکاری نظام مهندسی معدن در توسعه معادن و سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت جهش بهره‌وری در استان، افزود: ارتقای فناوری در معادن آذربایجان‌غربی باید در دستورکار قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های قابل‌توجه معدنی استان نیز اشاره کرده و یادآور شد: ۱۶۹ مورد از ۸۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری مطرح شده در همایش اخیر اینوا، مربوط به بخش معدن بود که می‌تواند موتور محرکه موثری برای توسعه استان باشد.

رحمانی همچنین با تاکید بر ایجاد بانک طرحهای معدنی با مدل مالی لازم، افزود: در این‌باره نظام مهندسی معدن مس می‌تواند جریان سرمایه‌پذیر معدنی را احصاء کرده و به اعتلاء برساند.

وی در ادامه با اشاره به فرصت بی‌نظیر توسعه همه بخش‌ها به‌ویژه بخش معدن استان، بیان داشت: آذربایجان‌غربی در رتبه ششم ذخایر و رتبه هفدهم ارزش افزوده معدنی است که البته باید این بخش را بهبود بخشیم.

استاندار آذربایجان‌غربی به صادرات بیش از ۱۲ میلیارد دلاری بخش معدن در کشور نیز اشاره کرده و افزود: می‌توان این رقم را افزایش داده و به ارزش افزوده بالایی در این بخش رسید.

رحمانی در پایان بر راه‌اندازی اتاق داده معدنی به همت سازمان نظام مهندسی معدن در کل کشور و آذربایجان‌غربی تاکید کرده و اظهار داشت: استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه بخش معدن بسیار مهم است.