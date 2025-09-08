تیم ملی کشتی ساحلی ایران در رقابتهای سری جهانی مراکش با سه طلای مازنی هایش و با اقتدار کامل قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ملی کشتی ساحلی ایران با درخشش نمایندگان مازندرانی خود در رقابتهای سری جهانی مراکش، موفق شد با کسب چهار مدال طلا، عنوان قهرمانی تیمی این مسابقات را بهدست آورد. سه مدال از این افتخارآفرینی توسط کشتیگیران استان مازندران کسب شد.
برای تیم چهار نفره ایران علی اکبر زرودی در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی در وزن ۹۰- کیلوگرم و امیررضا صحرایی در وزنن ۹۰+ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند تا قهرمانی قاطع تیم ایران را در این مسابقات رقم بزنند.
علی اکبر زرودی در ۷۰ کیلوگرم با پیروزیهای مقتدرانه برابر اوکراین، آمریکا، لیبی و گرجستان و شکست حریف اوکراینی در فینال ضمن، کسب مدال طلا به عنوان فنیترین کشتیگیر مسابقات انتخاب شد.
امیرحسین کاووسی هم در وزن ۹۰ کیلوگرم با پیروزی مقابل اوکراین، مراکش و آذربایجان و غلبه بر آمریکا در فینال صاحب مدال طلا شد.
امیررضا صحرایی هم در سنگین وزن با بردهای قاطع برابر مراکش، یونان، گرجستان، آمریکا و روس به مدال طلا دست یافت.