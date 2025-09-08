به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید جواد حسینی، رئیس انتقال خون آباده، با بیان اهمیت اهدای خون و نقش آن در نجات جان بیماران، اعلام کرد: تیم سیار انتقال خون شهرستان در محل جمعه بازار مستقر شد و شهروندان بیش از ۳۶ واحد خون اهدا کردند.

وی افزود: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی محدود به زمان خاصی نیست و بیماران، مادران باردار، کودکان مبتلا به تالاسمی و مصدومان حوادث همواره به ذخایر خونی نیاز دارند.

حسینی با اشاره به فعالیت تیم‌های سیار انتقال خون گفت: این اعزام‌ها به مناطق مختلف با هدف دسترسی بیشتر مردم به خدمات انتقال خون و ایجاد فرصت مشارکت همه شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه انجام می‌شود.



