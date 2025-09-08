پخش زنده
در دیدار معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با استاندار آذربایجانغربی، ذخایر معدنی و ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به ظرفیتها و تنوع معدنی استان، گفت: با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای معدنی آذربایجانغربی، از حضور سرمایهگذاران در حوزه فرآوری محصولات معدنی و افزایش ارزش افزوده تولیدات در این بخش استقبال میکنیم.
رضا رحمانی به برگزاری همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجانغربی "اینوا" نیز اشاره کرده و افزود: در این همایش، فرصتهای سرمایهگذاری استان در حوزههای مختلف بهویژه معدن به سرمایهگذاران معرفی شده است.
حضور در بیستوسومین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ایران از جمله برنامههای سفر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجانغربی است.