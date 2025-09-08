پخش زنده
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: این صنعت بهعنوان بزرگترین صادرکننده غیرنفتی و بزرگترین تأمینکننده صنایع تکمیلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهدویابهری، در مراسم افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست، با اشاره به برگزاری موفق این رویداد با وجود جنگ ۱۲ روزه و مشکلات پیشآمده گفت: این نمایشگاه امسال باشکوهتر از سال گذشته برگزار شده و انتظار میرود دستاوردهای آن به تقویت تولید و رشد اقتصاد کشور بینجامد.
وی با بیان جایگاه برجسته صنعت پتروشیمی در اقتصاد جهانی افزود: محصولات این صنعت در زندگی روزمره تمامی خانوارها نقش دارند و منابع ارزشمند کشور با ایجاد ارزش افزوده، در زنجیرههای متنوع تولید، تا کالای نهایی مورد استفاده قرار میگیرند.
مهدویابهری صنعت پتروشیمی را بزرگترین صادرکننده غیرنفتی کشور و تأمینکننده اصلی صنایع تکمیلی دانست و تصریح کرد: سالانه حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار خوراک به صنایع پاییندستی اختصاص مییابد و اوره مورد نیاز بخش کشاورزی نیز از سوی این صنعت تأمین میشود.
وی با تأکید بر اینکه با وجود تحریمها، مهمترین چالش صنعت پتروشیمی، موانع داخلی است، گفت: حمایت از این صنعت معادل حمایت از اقتصاد ملی است. همچنین تأمین نیاز داخلی پیش از صادرات، اولویت اصلی محسوب میشود و لازم است از طریق همکاری انجمنها و دستگاههای اجرایی، محصولات با قیمت واقعی و بدون واسطه به مصرفکننده برسد.
به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، تأمین پایدار خوراک، بهویژه گاز در فصل زمستان، از دغدغههای اصلی این بخش است و افزایش تولید در بخش بالادست، به رونق صنایع میانی و پاییندست و در نهایت تقویت اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
وی همچنین کاهش بروکراسی انعقاد قراردادها از چهار سال به شش ماه را دستاورد مهمی دانست و اعلام کرد: نخستین تنفیذ قرارداد توسعه میدانهای گازی با مشارکت شرکتهای پتروشیمی باختر و پتروفرهنگ بهزودی انجام میشود.