استاندار فارس در بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی، مدیران و کارگزاران نظام را به رعایت اخلاق، مسئولیتپذیری و همگرایی دستگاهها برای خدمت به مردم و ارتقای اعتماد عمومی توصیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی استان با هدف تقدیر از ۱۱ دستگاه اجرایی برتر و ۲۸ کارمند نمونه برگزار شد.
حسینعلی امیری استاندار فارس در این مراسم گفت: مدیران و کارگزاران نظام باید مایه عزت و افتخار جمهوری اسلامی باشند و از هرگونه رفتار خلاف شأن نظام پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: مسئولان علاوه بر رعایت قوانین اداری، تکالیف اخلاقی و دینی نیز بر عهده دارند و فضایل اخلاقی همچون ایثار، تعهد، مسئولیتپذیری و نوعدوستی، شرط مشروعیت و مقبولیت مدیران است.
استاندار فارس با اشاره به بهرهبرداری از ۱۶۶۲ طرح عمرانی و خدماتی در هفته دولت با اعتبار بیش از ۶۶.۳ هزار میلیارد تومان، تصریح کرد: این دستاوردها حاصل تلاش جمعی مدیران استان است و قدردانی از زحمات آنان ضروری است.
امیری همچنین بر ضرورت همگرایی و سیستمی فکر کردن دستگاهها تأکید کرد و افزود: تجربه سرمایهگذاری اخیر در فیروزآباد نشان داد هماهنگی میان بخشهای مختلف، مسیر پیشرفت را کوتاه و هموار میکند.
استاندار فارس از مدیران خواست باقیمانده اعتبارات را به شکل قانونی و در مسیر درست هزینه کنند و حمایتهای آیتالله دژکام نماینده ولیفقیه در فارس، را پشتوانه ارزشمند مدیریت استان دانست.