به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سردار حسین حسن پور در آیین تجلیل از شهروندان نقش‌آفرین در ارتقا امنیت اجتماعی که با حضور جمعی از مسئولان انتظامی در مجتمع انتظامی شهید پاینده برگزار شد با بیان اینکه امنیت اجتماعی تنها با فعالیت پلیس محقق نمی‌شود، گفت: مشارکت مردم مهم‌ترین رکن در ایجاد آرامش و احساس امنیت در جامعه است و بدون حضور فعال شهروندان، تحقق این امر دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شهروندانی که با احساس مسئولیت در کنار نهاد‌های انتظامی قرار می‌گیرند، نه تنها از بروز بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری می‌کنند بلکه با تقویت اعتماد عمومی، زمینه همبستگی اجتماعی را نیز افزایش میدهند افزود: هر جا مردم در کنار پلیس و دستگاه‌های امنیتی قرار گرفته‌اند، شاهد کاهش آسیب‌ها و افزایش احساس امنیت در محلات و مناطق مختلف بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به نمونه‌های موفق همکاری مردم در سطح استان فت: قدردانی از شهروندان فعال، صرفاً یک اقدام نمادین نیست، بلکه پیامی روشن به جامعه است مبنی بر اینکه مشارکت تک‌تک افراد می‌تواند در ارتقا امنیت عمومی مؤثر باشد.

سردار حسن پور در ادامه با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست امسال مردم بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ برقرار کرده‌اند که نشان‌دهنده سطح بالای اعتماد عمومی به پلیس و حساسیت جامعه نسبت به موضوعات امنیتی است خاطرنشان کرد: بخش زیادی از موفقیت‌های پلیس در کشف جرایم و همچنین پیشگیری از حوادث ناگوار، مرهون گزارش‌های مردمی و همکاری صمیمانه مردم با پلیس است.

وی با بیان اینکه پلیس به منظور قدردانی از این همراهی‌ها، برنامه‌ای را طراحی کرده است که طی آن تعدادی از شهروندان فعال در قالب طرح «امنیت محله‌محور» شناسایی و در بازه‌های زمانی مشخص، از آنها قدردانی خواهد شد افزود: بر اساس این طرح، هر هفته یا هر ماه حدود ۲۵۰ نفر از شهروندان نمونه در استان که بیشترین همکاری را با پلیس داشته‌اند، انتخاب شده و در مراسمی ویژه از آنان تجلیل می‌شود.

فرمانده انتظامی گیلان در پایان تأکید کرد: انتظار پلیس از مردم این است که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا مظنون در حوزه‌های استحفاظی خود، بدون تأخیر از طریق شماره ۱۱۰ موضوع را اطلاع دهند و پلیس نیز متعهد است در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و موضوع را بررسی کند.

در پایان این مراسم ، از تعدادی از شهروندان برگزیده نقش آفرین در ارتقا امنیت اجتماعی تجلیل شد.