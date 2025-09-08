دولت مصمم است موانع موجود را از سر راه بردارد
رئیس جمهور گفت: بهصراحت اعلام میکنم که دولت در کنار شماست تا هر مانعی را با سرعت از پیش رو بردارد هر مشکلی که از سوی شما به دولت منتقل شود، در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
،مسعود پزشکیان،در مراسم افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال با تبریک فرارسیدن هفته وحدت، اظهار کرد: امیدوارم هفته وحدت فقط به شعار، جلسات رسمی یا برنامههای اداری محدود نشود و به امری درونی و عملی تبدیل شود. ما باید بتوانیم وحدت و انسجام را بهصورت واقعی در کشور، جامعه، شهر و هر نقطهای که حضور داریم، پیادهسازی کنیم.
وی با اشاره به بروکراسی زمانبر در ساختار اداری کشور که گاهی یک تا دو سال روند طرح ها را متوقف میکند، تصریح کرد: این موضوع هیچ توجیه منطقی ندارد. کشورهای دیگر این مسائل را حل کردهاند و ما نیز میتوانیم با همکاری و همافزایی، آنها را برطرف کنیم. در عین حال که باید به حفظ محیطزیست توجه داشته باشیم، لازم است مسیرهای صحیح توسعه را نیز بیابیم. این مسیرها در جهان مشخص شده و ما باید بهسرعت عقبماندگیهای موجود را جبران کنیم.
وی گفت: دولت آمادگی کامل برای تعامل و همکاری دارد و مصمم است تمامی موانع موجود را از سر راه بردارد. تأمین تجهیزات و امکانات، مسئله قابل حلی است. میتوان از طریق پیمانهای منطقهای مانند بریکس، شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این نیازها را تأمین کرد و حتی از تجربه و توانمندیهای آنها نیز بهرهمند شد.
رئیسجمهور با اشاره به موفقیت اجرای این طرح افزود: اجرای این طرح نشان میدهد که شما دارای ذهنی باز و افقی بلند هستید. انتظار داریم در سایر طرح ها نیز همین رویکرد را دنبال کنید. ما نیز در دولت آمادهایم هر گونه کمک لازم را ارائه دهیم و هر مانعی که وجود دارد، از مسیر شما برداریم.
وی ادامه داد: رفع موانع ممکن است و بسیاری از اوقات، این موانع از خود ما نشأت میگیرد. اما اینجا بهصراحت اعلام میکنم که دولت در کنار شماست تا هر مانعی را با سرعت از پیش رو بردارد. هر مشکلی که از سوی شما به دولت منتقل شود، در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برطرف خواهد شد. چرا که هر روز تأخیر در تکمیل طرح، ممکن است میلیاردها تومان زیان به کشور وارد کند و موجب مصرف بیشتر سوخت، آلودگی هوا و آثار منفی دیگر شود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه مسئولان دولتی باید مشکلات مردم را همچون مشکلات خود ببینند، گفت: در زمانی که ریاست دانشگاه را بر عهده داشتم، به کارکنان توصیه میکردم با مردم طوری رفتار کنند که گویی خودشان روزی نیازمند همین خدمات خواهند بود. امیدوارم با چنین نگاهی بتوانیم خدمتگزاران شایستهای برای مردم باشیم تا هم رضایت مردم حاصل شود و هم رضایت خداوند.