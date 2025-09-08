رقابت‌های اسکواش ایران در رده‌های سنی پسران کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال با قهرمانی ورزشکاران هرمزگان و گیلان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در رقابت‌های اسکواش ایران در رده‌های سنی پسران کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال که دوشنبه (۱۷ شهریور) در خانه اسکواش شیراز و پس از پنج روز به پایان رسید، ۶۷ ورزشکار از استان‌های مختلف شرکت داشتند.

رده سنی زیر ۱۱ سال

در رده سنی زیر ۱۱ سال، پندار ترک‌زاد از هرمزگان عنوان قهرمانی را کسب کرد؛ ماهان مهاجر از تهران نایب‌قهرمان شد و عارف حسینی از خراسان جنوبی و آیین عجم حسنی از گلستان به‌طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

رده سنی زیر ۱۳ سال

در رده سنی زیر ۱۳ سال نیز سامیار صفری از گیلان به مقام قهرمانی رسید؛ مصطفی احراری از خراسان جنوبی عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و محمدطا‌ها نجفی مرغملکی از اصفهان و امیرعطا محجل فرید از آذربایجان شرقی به صورت مشترک سوم شدند.

این رقابت‌ها از ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه در شیراز برگزار شد.