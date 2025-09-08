استاندار خوزستان در احکامی جداگانه رییس، دبیر و اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از استانداری خوزستان دوشنبه بر اساس حکم استاندار خوزستان، «حبیب الله فضل الله پور» معاون سیاسی اجتماعی استانداری به عنوان «رییس ستاد انتخابات استان» منصوب شد.

همچنین بر اساس سایر احکام صادره «صدیقه میری» مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان «دبیر ستاد و رییس کمیته سیاسی ستاد انتخابات»، «کیامرث حاجی زاده» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان «عضو ستاد و رییس کمیته مالی و پشتیبانی»، «یوسف محمودی» مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری به عنوان «عضو ستاد و رییس کمیته حقوقی» منصوب شدند.

بر اساس این گزارش «ولی الله حیاتی» معاون امور امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان «عضو ستاد و رییس کمیته امنیتی»، «نعیم حمیدی» سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان «عضو ستاد و رییس کمیته اطلاع رسانی»، «سید حمید موسوی» سرپرست اداره کل حراست استانداری به عنوان «عضو ستاد و رییس کمیته حراست و استعلامات»، «محمد پژوهیده» مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری به عنوان «عضو ستاد و رییس کمیته فناوری اطلاعات» و مصطفی امانی‌پور مدیرکل ثبت احوال استان به عنوان «عضو ستاد» انتخابات استان منصوب شدند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در یازده اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، اما فرآیند‌های آن از مهرماه آغاز خواهد شد.