معاون وزیر ارتباطات گفت: منابع مالی مشترکی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک عامل برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده تخصیص داده شد که تاکنون بیش از ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از همین محل به کسبوکارها پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم اندیشی بررسی چالشهای کسب و کارهای حوزه دیجیتال که امروز در محل وزارت ارتباطات برگزار شد در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت و روند تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال با اشاره به تنوع آسیبهای وارد شده به کسبوکارها طی جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: نوع خسارتهایی که کسبوکارها متحمل شدهاند، برای ما بهطور دقیق مشخص نبود. برخی کسبوکارها به دلیل مهاجرت جمعیت از تهران به سایر استانها با کاهش فروش مواجه شدند و برخی دیگر نیز به دلیل محدودیتهای مختلف، دچار آسیبهایی در تعامل با مردم شدند.
وی ادامه داد: آسیبها بسیار متنوع بود و دوستان صنفی بیش از ما در جریان جزئیات این مسائل قرار داشتند. به همین منظور، فراخوانی از طریق سامانه «غزال» منتشر شد؛ سامانهای که زیرنظر صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری سایر نهادها فعال است.
نماینده صندوق نوآوری با بیان اینکه این سامانه به عنوان مرجع ثبت و شناسایی آسیبهای وارد شده به کسبوکارها عمل میکند، افزود: از کسبوکارها خواسته شد خودشان بهصورت مستقیم نوع و میزان آسیبدیدگی را در سامانه اعلام کنند تا بر اساس اطلاعات واقعی، تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به مشارکت بانک عامل در این طرح گفت: منابع مالی مشترکی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک عامل برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده تخصیص داده شد. تاکنون بیش از هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از همین محل به کسبوکارها پرداخت شده یا در حال پرداخت است.
عابدی با تأکید بر نقش صندوق نوآوری در تضمین تسهیلات اظهار داشت: با توجه به اینکه صندوق میتواند نقش ضامن را ایفا کند، دیگر کسبوکارها نیازی به ارائه ضمانتنامههای سنگین بانکی نداشتند و همین موضوع باعث تسریع روند پرداخت شد.
وی گفت: طرحهای اقتصادی ارائهشده از سوی کسبوکارها دیگر نیازی به ارزیابی کامل توسط بانک نداشت. ارزیابی طرحها بهصورت مشترک توسط صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات انجام شد و طرحهای تأییدشده، بهعنوان طرحهای نهایی برای دریافت حمایت مالی در نظر گرفته شدند. این روند منجر به افزایش سرعت عمل در حمایت از زیستبوم نوآوری کشور شد.