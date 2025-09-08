امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

قیام ۱۷ شهریور؛ تجلی حماسه مردمی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷- ۱۶:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
حاشیه‌های دیدار مسئولان با رهبر انقلاب
حاشیه‌های دیدار مسئولان با رهبر انقلاب
۱۴۰۴-۰۶-۱۶
حال و هوای بازار در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)
حال و هوای بازار در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)
۱۴۰۴-۰۶-۱۶
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی
۱۴۰۴-۰۶-۱۵
بالا گرفتن تب مسافرت در واپسین روز‌های تابستان
بالا گرفتن تب مسافرت در واپسین روز‌های تابستان
۱۴۰۴-۰۶-۱۵
خبرهای مرتبط

عطرافشانی و گلباران مزار شهدای هفدهم شهریور

گرامیداشت سالگرد قیام خونین ۱۷ شهریور در ایلام

قیام ۱۷ شهریور نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی

در هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷ بر مردم ایران چه گذشت؟

برچسب ها: قیام ۱۷ شهریور ، جنایت شاه ، کشتار مردم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 