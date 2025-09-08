نشست ملی هماهنگی و ظرفیت‌سازی دبیرخانه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌های کشور با حضور نمایندگان ۲۱ اداره کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این نشست که به ابتکار دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها و در چارچوب برنامه‌های ملی حفاظت و مدیریت جامع تالاب‌های کشور، با هدف ارتقای ظرفیت‌ها، هم‌افزایی میان دبیرخانه‌های استانی و شهرستانی و تدوین راهکار‌های اجرایی مؤثرتر برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ضمن خوشامدگویی به مهمانان، بر نقش حیاتی دبیرخانه‌های استانی در تحقق اهداف ملی حفاظت از تالاب‌ها تأکید کرد. همچنین، معاون دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مدیریت جامع تالاب‌ها را تشریح نمود.

نماینده دبیرخانه ملی مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها گزارشی از روند اجرای برنامه‌های مصوب ملی ارائه کرد و سپس نمایندگان استان‌ها به بیان دستاوردها، چالش‌ها و تجارب یک‌ساله خود در زمینه مدیریت جامع تالاب‌ها پرداختند. این بخش از نشست فرصتی مناسب برای تبادل نظر و ارتقای هماهنگی بین استان‌ها فراهم ساخت.

از جمله محور‌های مهم این نشست، ارائه گزارش دستورالعمل پایش تالاب‌ها توسط اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل و تشریح برنامه‌های احیای تالاب نئور بود که با استقبال و پرسش و پاسخ تخصصی شرکت‌کنندگان همراه شد.

روز دوم نشست به بازدید میدانی اختصاص یافت و شرکت‌کنندگان از تالاب نئور بازدید کردند. در این بازدید، استاد دانشگاه شهید بهشتی به تشریح تهدید‌های زیست‌محیطی تالاب، به ویژه گسترش گونه مهاجم «کاراس» و روش‌های مقابله با آن پرداخت.

این نشست به عنوان فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی، ارتقای دانش تخصصی و تبادل تجارب میان استان‌ها، انتظار می‌رود تاثیر مثبتی بر بهبود روند اجرای برنامه‌های حفاظت و احیای تالاب‌های کشور داشته باشد.