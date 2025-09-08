ماموران پلیس آگاهی شهرستان پاسارگاد، دو نفر سارق طلاجات به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علی زنگنه، فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد، گفت: در پی سرقت طلاجات از یک مغازه طلافروشی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی، دو نفر سارق شناسایی و با هماهنگی قضائی در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد گفت: طلای مسروقه نیز از مخفیگاه آنان کشف و به مالباخته تحویل شد.

سرهنگ علی زنگنه ادامه داد: سارقان پس از تشکیل پرونده، روانه زندان شدند.