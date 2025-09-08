

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: مسابقات لیک جت(جهاد تبیین) بین ۴۰ تیم و با حضور ۲۰۰ دانش آموز دختر و پسر از شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

حجت دبیقی با بیان اینکه در این مسابقات دانش آموزانی که کنشگران عرصه جهاد تبیین هستند با روایتگری موضوعات مختلف به رقابت می‌پردازند، افزود: از بین این گروه‌ها در مرحله استانی ۵ تیم دختر و ۵ تیم پسر به عنوان منتخب به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

مدیرکانون‌های خدمت رضوی در استان هم با بیان اینکه برگزیدگان کشوری این مسابقه به دیدار رهبری می‌روند، گفت: دانش آموزان در این عرصه افسران جنگ نرم و جنگ شناختی هستند.

ستار هدایتخواه با اشاره به اینکه جنگ امروز روایتی و شناختی است، افزود: دشمنی که در عرصه نظامی کم آورده و شکست خورده است، اما در عرصه روایتی خود را پیروز جلوه میدان می‌دهد.

رابط لیگ جت کشور هم در این آئین گفت: با شرکت منتخبان مرحله شهرستانی لیگ دانش آموزی جت، مرحله استانی این مسابقات در سراسر کشور در حال برگزاری است.

احسان خدادادوند افزود: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و اهمیت روایتگری پیروزی جنگ ۱۲ روزه ، رساندن پیام آن به گوش همه مردم وظیفه اصلی ما است.

خدادادوند اضافه کرد: دانش آموزان لیگ جت با رفتن به مکان‌های مختلف و صحبت با افراد متفاوت پیام را انتقال می‌دهند و در این رویداد تجربه خود را روایت می‌کنند.

وی اضافه کرد: مرحله کشوری این مسابقات با شرکت منتخبان مرحله استانی از استانهای سراسر کشور، مهرماه امسال در تهران برگزار می‌شود.