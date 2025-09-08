سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری مازندران: استاندار مازندران تاکید کردند باید تجهیزات روز را در سواحل مازندران در نظر بگیریم.
حسینی جو سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که از اهمیت ویژهای برخوردار است گفت: وزارت کشور اقدامات موثری را در سال ۱۴۰۴ انجام داد تا کاهش غریق در سواحل مازندران داشته باشیم.
وی افزود: ما تلاش کردیم در حوزه سواحل در استقرار ناجیان غریق اقداماتی را انجام دهیم.
این مسئول تصریح کرد: تا ۱۵ شهریور امسال ۶۱۵ نفر آمار نجات یافتگان در دریا مازندران است که آمار قابل توجهی است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری مازندران با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و تبلیغات در زمینه استفاده از دریا و ساحل خاطرنشان ساخت: با دستور استاندار در همه شهرستانها فرمانداران محور قرار گرفتند و با همکاری دادستانها ورود کردیم و به همه مجتمعهای تفریحی اعلام شد در ساحل تفریحی شان نجات غریق مستقر باشد واین مسئله در پلاژها و مجتمعهای گردشگری جزو الزامات است.
حسینی جو ادامه داد: اگر مجتمعی نجات غریق را مستقر نکند بروز هرگونه اتفاق بر عهده مدیر مجموعه است. در این زمینه برخی مجتمعها همکاری داشتند، اما تعدادی هم این اقدام را نداشتند.
وی با تاکید بر برنامه وزارت کشور افزود: ۱۴۰۰ نفر در سواحل مازندران به عنوان ناجی غریق مستقر هستند و استاندار مازندران نیز تاکید کردند باید تجهیزات روز را در سواحل در نظر بگیریم.