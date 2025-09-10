فعالیت ۲۰۰ واحد مرغداری در استان بوشهر
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: در زمان حاضر بیشاز ۲۰۰ واحد مرغداری در استان در حال فعالیت است که در صورت استفاده از همه ظرفیت، میتوانند هر سال تا ۲۰۰ میلیون قطعه مرغ تولید کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدحسن رهنما با اشاره به اینکه گوشت سفید تولید استان، علاوه بر مصرف داخلی به دیگر استانهای کشور نیز فرستاده میشود، افزود: استان بوشهر سهم مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز استان و کشور ایفا میکند.
وی نظارت بهداشتی قرنطینهای بر جابهجایی جوجه یکروزه و مرغ زنده کشتاری در استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: در سال گذشته نظارت بهداشتی و قرنطینهای جامعی بر جابجایی تعداد بیش از ۱۰۶ میلیون قطعه جوجه یکروزه و مرغ زنده کشتاری در سطح استان انجام پذیرفت.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر ادامه داد: برای همه این محمولهها، پس از تأیید سلامت بهداشتی و شرعی از سوی دامپزشک و روحانی مستقر در کشتارگاه، گواهی حمل بهداشتی قرنطینهای صادر و محمولهها به کشتارگاههای داخل و خارج از استان ارسال شدند.
رهنما با اشاره به نظارت بر حمل مواد گوشتی در مقصد، اضافه کرد: در کشتارگاههای طیور نیز دامپزشکان مستقر با بازدید بهداشتی از مرغهای ورودی، سلامت آنها را به طور کامل بررسی میکنند و تنها در صورت تأیید نهایی، اجازه کشتار صادر میشود. این روند به صورت کاملاً استاندارد، در چارچوب ضوابط بهداشتی ملی و با رعایت کامل اصول شرعی انجام میگیرد.
وی به موضوع حمل و نقل بهداشتی نیز پرداخت و اظهار کرد: تمامی خودروهای حمل مرغ زنده باید دارای کد بهداشتی معتبر از اداره کل دامپزشکی استان باشند. پس از هر بار تخلیه محموله، عملیات شستشو و ضدعفونی کامل قفسها و بدنه خودروها به منظور حفظ چرخه حمل و نقل کاملاً ایمن و بهداشتی انجام میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر چشمانداز و اولویت این مجموعه را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: یکی از محورهای اصلی و اولویتهای برنامههای دامپزشکی استان در مدیریت جدید، ارتقای همهجانبه سلامت زنجیره تولید تا مصرف مرغ گوشتی و تقویت فرآیندهای قرنطینهای است. هدف نهایی این اقدامات، تأمین غذای سالم و مطمئن برای مردم، افزایش کمی و کیفی تولید و در نهایت، پایداری امنیت غذایی استان است.