به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال کافا ۲۰۲۵ بین تیم‌های ملی ایران و ازبکستان از ساعت ۱۸ امروز سه شنبه ۱۷ شهریور در وررشگاه المپیک شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ترکیب ابتدایی زیر را برای این مسابقه انتخاب کرد:

پیام نیازمند، آریا یوسفی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، عارف آقاسی، علی نعمتی، محمد قربانی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده