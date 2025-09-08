پخش زنده
امروز: -
ماموران انتظامی شهرستان سرچهان یک دستگاه فلزیاب بدون مجوز به ارزش ۳ میلیارد ریال را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد جواد اسلامیمهر، فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان، گفت: ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده سرچهان – قادرآباد، یک دستگاه سواری تیبا مشکوک را متوقف کردند.
وی افزود: بررسیهای انجام شده نشان داد خودرو حامل یک دستگاه فلزیاب بدون مجوز است که کارشناسان ارزش آن را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان گفت: متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.