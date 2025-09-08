به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد جواد اسلامی‌مهر، فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان، گفت: ماموران هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده سرچهان – قادرآباد، یک دستگاه سواری تیبا مشکوک را متوقف کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد خودرو حامل یک دستگاه فلزیاب بدون مجوز است که کارشناسان ارزش آن را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان گفت: متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.